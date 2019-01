Guedes tece elogios a Bolsonaro e diz que equipe é sintonizada

Presidente Jair Bolsonaro e ministro da Economia, Paulo Guedes, e cumprimentam no dia da posse 01/01/2019 REUTERS/Ueslei Marcelino

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Economia, Paulo Guedes, teceu uma série de elogios ao presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira e defendeu a existência de coesão na equipe após uma série de informações desencontradas sobre mudanças tributárias terem suscitado críticas sobre a falta de coordenação no governo.

“Ele (Bolsonaro) tem a qualidade de uma liderança efetiva como nós precisamos. Não tem medo de encarar os problemas, não quer ser popular, ele quer fazer a coisa certa. Pensa nas futuras gerações e não nas próximas eleições”, disse ele, durante cerimônia de transmissão de cargo ao novo presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes.

“Todo mundo acha que tem uma discussão entre nós, uma briga. Nós somos uma equipe muito, muito sintonizada. E isso acabou indo parar nos próprios discursos do presidente. E é como nós pensamos: nós estamos pensando em futuras gerações e não na próxima eleição”, completou.

Guedes destacou ainda que o presidente é “um democrata, íntegro, é um patriota, é um homem sincero”.

Os comentários foram feitos após uma crise de comunicação na sexta-feira, quando Bolsonaro sinalizou que haveria elevação do IOF e diminuição do teto do Imposto de Renda, investidas que foram negadas mais tarde pelo secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, e pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

O bate cabeça desencadeou críticas sobre a falta de coordenação acerca do anúncio de medidas logo nos primeiros dias do governo.

Guedes destacou que tem se cercado de pessoas que conhecem bem os fundamentos para montagem do time econômico, elogiando Novaes e sua disposição de comandar o BB.

“No nosso grupo a mentalidade é o que cada um de nós pode dar ao Brasil”, disse.

Por Marcela Ayres