Paulo Guedes, em evento no Rio 17/12/2018 REUTERS/Sergio Moraes

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta segunda-feira que “voltará ao ataque no ano que vem” no tema da cessão onerosa, ressaltando que se a investida for aprovada haverá repartição de recursos do leilão do excedente do pré-sal com Estados e municípios.

Guedes também afirmou que a simplificação de impostos é outra prioridade no campo econômico e que é preciso pensar num programa de substituição tributária.

Por Rodrigo Viga Gaier