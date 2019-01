Guedes promete desvincular gastos se reforma da Previdência não for aprovada

Paulo Guedes após reunião em Brasília 27/11/2018 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O novo ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira que o governo vai encaminhar ao Congresso uma proposta de reforma da Constituição para acabar com todas as vinculações e indexações de gastos, caso a reforma da Previdência não seja aprovada.

Em seu discurso na cerimônia de transmissão de cargo, Guedes fez um histórico sobre o problema fiscal brasileiro e disse que se a reforma da Previdência for aprovada nos próximos meses, o Brasil terá 10 anos de crescimento pela frente.

“A hora é agora de enfrentar o problema fiscal”, disse Guedes, ressaltando que o primeiro e maior gasto público é com a Previdência.

“Se for bem sucedido (desafio da Previdência), temos 10 anos de crescimento pela frente, se não for, temos sugestões também...você desindexa, desvincula e desobriga todas as despesas e receitas da União”, disse.

Por Marcela Ayres