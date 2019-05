Preocupação atual do mercado com economia é coisa menor, marcha principal segue firme, diz Guedes

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta sexta-feira que a preocupação atual do mercado com a economia é coisa menor e disse que a projeção do crescimento esperado para este ano melhorará com a aprovação da reforma da Previdência.

O ministro da Economia, Paulo Guedes. 08/05/2019. REUTERS/Adriano Machado

“O Brasil vai retomar o crescimento. Essa revisão que está sendo feita para baixo agora não está me preocupando. Eu estou olhando para isso e estou vendo, simplesmente, o mercado. O mercado financeiro é meio excitado mesmo”, afirmou o ministro, ao discursar em evento no Rio de Janeiro.

“Isso é coisa menor, isso é som de batalha ... O que interessa é a marcha principal do evento. A marcha principal é a seguinte: os Poderes estão alinhados em direção. É a primeira vez que eu vejo a Câmara dos Deputados, o Congresso, o Executivo, falando a mesma língua do ponto de vista econômico”, completou.

Guedes defendeu que, se a reforma da Previdência for aprovada nos próximos dois a três meses, no segundo semestre haverá outra expectativa para a alta da atividade.

“As reformas não vieram ainda ... essa incerteza toda começa a derrubar as expectativas devagar”, disse.

A fala veio após o próprio ministro ter indicado, mais cedo nesta semana, que a projeção do governo para a economia neste ano foi reduzida para 1,5% e que nesse patamar seria necessário novo congelamento nas despesas orçamentárias.

Por ora, a estimativa oficial do governo segue em 2,2%, e a alteração deverá ser anunciada até o dia 22 de maio, no relatório bimestral de receitas e despesas.

Economistas, por sua vez, vêm sucessivamente revisando para baixo sua perspectiva para a alta do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019, ao patamar mais recente de 1,45%. No início do ano, o percentual era de cerca de 2,5%.

Buscando imprimir um tom otimista ao seu discurso, Guedes afirmou que o Brasil é uma fronteira para investimento num momento de desaceleração em outros países do mundo.

Também disse que os próximos leilões de petróleo que serão realizados no país terão muito sucesso, ressaltando haver um entusiasmo “colossal” por parte dos investidores estrangeiros.

PREVIDÊNCIA

Em sua fala, o ministro voltou a enfatizar a importância da reforma da Previdência e a necessidade de economia de 1 trilhão de reais com a investida para o governo lançar o sistema de capitalização.

Ele avaliou que o governo está começando a se acertar nas negociações políticas e que conta com boas lideranças. Segundo Guedes, o Congresso está atento para a situação da Previdência e a questão, agora, é de “calibragem”.

Vencida a etapa da reforma para o acesso às aposentadorias, ele afirmou que o pacto federativo será apresentado pelo governo, tendo como base os recursos do pré-sal. Guedes ponderou ainda que uma reforma política pode vir em seguida.

MINHA CASA MINHA VIDA

Após o Ministério do Desenvolvimento Regional ter divulgado que anunciaria mudanças para o Minha Casa Minha Vida até julho, o ministro nesta sexta-feira disse que o governo quer aperfeiçoar o programa habitacional.

“Não vamos tirar nada que é bom, mas não vamos deixar os desvios que vinham acontecendo”, afirmou Guedes.

“Não podemos ter duas ou três construtoras fazendo 80% das casas do Minha Casa Minha Vida por influência política em Brasília”, acrescentou.

Com reportagem adicional de Marcela Ayres, em Brasília