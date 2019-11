Guedes destaca descentralização de recursos para Estados e municípios

Ministro Paulo Guedes durante cerimônia no Palácio do Planalto 15/10/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou nesta terça-feira a descentralização de recursos para Estados e municípios ao entregar no Senado, junto com o presidente Jair Bolsonaro, a proposta do novo pacto federativo.

Guedes afirmou que o governo vai garantir finanças sólidas para a República brasileira, e que o dinheiro precisa estar na ponta, “onde o povo está”.

O presidente e Guedes foram ao Congresso nesta terça-feira para entregar a a proposta do pacto federativo, parte da agenda do governo após a aprovação da reforma da Previdência.

Reportagem de Marcela Ayres, Lisandra Paraguassu e Maria Carolina Marcello