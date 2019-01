ENTREVISTA-Reforma da Previdência pode render economia de até R$1,3 tri em 10 anos, diz Guedes

Ministro da Economia, Paulo Guedes, durante cerimônia no Rio de Janeiro 04/01/2019 REUTERS/Sergio Moraes

DAVOS (Reuters) - O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira à Reuters que a proposta de reforma da Previdência que está sendo estruturada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro pode render uma economia de 700 bilhões a 1,3 trilhão de reais em dez anos, a depender de seu formato final.

Ao falar sobre seus planos em entrevista no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, ele também disse que o governo considera extinguir 50 companhias estatais num prazo de 3 a 5 meses, seguindo a diretriz de diminuição do peso do Estado na economia.

Em relação à carga tributária geral, a ideia é que em quatro anos caia a 30 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), ante percentual de 36 por cento hoje, disse o ministro.

Falando especificamente sobre o imposto de renda cobrado das empresas, o ministro ressaltou ainda que o governo analisa reduzir a alíquota a 15 por cento, contra 34 por cento hoje. Esse corte “brutal” seria compensado pela taxação de dividendos, hoje isentos, pontuou Guedes.