Guedes diz que não será possível lançar capitalização se reforma da Previdência economizar apenas R$500 bi

Ministro da Economia, Paulo Guedes, durante reunião em Brasília 20/02/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira que se reforma da Previdência for desidratada ao ponto de render uma economia de 500 bilhões de reais em uma década, ante o montante de pelo menos 1 trilhão de reais almejado pelo governo, não será possível lançar o sistema de capitalização, o que acabará condenando as futuras gerações.

Em discurso na transmissão de cargo do novo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele também sugeriu que a descentralização de recursos com Estados e municípios poderá vir com recursos advindos do leilão do pré-sal.

“Temos que descentralizar, vai ser difícil, está todo mundo quebrado ... mas a cavalaria está chegando, pré-sal vem aí”, afirmou.

Por Marcela Ayres