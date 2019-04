Guedes diz esperar reforço de R$280 bi este ano com devoluções de bancos públicos e privatizações

Ministro da Economia, Paulo Guedes, em Campos de Jordão 05/04/2010 REUTERS/Amanda Perobelli

CAMPOS DO JORDÃO (Reuters) - O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta sexta-feira que o governo federal espera receber 280 bilhões de reais em retornos neste ano que ajudarão na diminuição dos gastos com a dívida pública.

O montante inclui 80 bilhões de reais em privatizações, 80 bilhões de reais com devoluções da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil em instrumentos híbridos de capital e dívida e mais 120 bilhões de reais com pagamento antecipado do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao Tesouro.

Falando no Fórum Empresarial LIDE, Guedes também avaliou que as lideranças políticas estão a seu lado e querem a reforma da Previdência, incluindo o presidente Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

“Então eu vou ter medo do que? De tratar com algum desrespeito quem me tratou por mais de 6 horas com muito desrespeito?”, disse à plateia, em referência à conturbada audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara nesta semana.

Reportagem de Eduardo Simões