Governo vai reduzir IPI da linha branca, diz Guedes

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo vai reduzir o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) incidente sobre a linha branca, em medida que deve contribuir para o processo de retomada da economia.

“Nós vamos reduzir alguns IPIs, da linha branca por exemplo, geladeira, máquina de lavar roupa”, disse Guedes em entrevista à Record News, exibida na noite de quarta-feira.

Listando as medidas que devem contribuir para o crescimento da atividade ao longo do próximo ano, Guedes citou também O consumo da baixa renda, um “boom” da construção civil e investimentos privados em áreas como petróleo e gás natural.

Segundo o ministro, as projeções que hoje vê como mais “simpáticas” para o desempenho da economia brasileira apontam para um crescimento de 3,5% a 4% no ano em 2021, após uma retração de cerca de 4%-4,5% este ano.

Questionado sobre a nomeação do executivo André Brandão para a presidência do Banco do Brasil, Guedes disse que ele foi convidado após indicação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, aceitou o cargo e já acertou sua saída do banco HSBC, onde ocupa posição em Nova York.

“O contrato de uma pessoa assim não é do dia para noite que ele desfaz, precisa de algum tempo, por isso que a coisa demora um pouco”, afirmou Guedes, acrescentando que Brandão só estará liberado a assumir o BB em “30, 40 dias”.

No último domingo, o presidente Jair Bolsonaro disse que “a princípio” Brandão seria o novo presidente do BB.