Futuro ministro Paulo Guedes, em evento no Rio 17/12/2018 REUTERS/Sergio Moraes

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta segunda-feira que o atual regime de Previdência, de repartição, é uma “bomba”, mas ressaltou que antes de fazer o trânsito para o regime de capitalização é necessário “acertar o modelo que está aí”.

Guedes afirmou que as prioridades econômicas no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro serão acelerar privatizações e a reforma da Previdência.

Por Rodrigo Viga Gaier