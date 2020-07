Guedes testa negativo para Covid-19, diz Ministério da Economia

O ministro da Economia, Paulo Guedes, usa máscara protetora ao lado presidente Jair Bolsonaro durante entrevista coletiva após reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, em meio ao surto de doença por coronavírus, em Brasília. 7 de maio de 2020. REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O Ministério da Economia informou nesta quinta-feira que o exame para Covid-19 do ministro Paulo Guedes teve resultado negativo.

“Esse foi o segundo teste feito pelo ministro em menos de duas semanas para a confirmação do resultado após reuniões com pessoas que testaram positivo para a doença”, disse a pasta.

Guedes havia tido reuniões presenciais com o presidente Jair Bolsonaro, que anunciou em 7 de julho resultado positivo em teste para Covid-19.

Após o diagnóstico do presidente, o ministro informou que já havia feito um teste na semana anterior, com resultado negativo, e que, seguindo recomendação, médica faria novo exame em quatro dias para assegurar a eficácia do resultado.