Guedes reafirma compromisso com teto de gastos

Ministro Paulo Guedes em evento em São Paulo 8/8/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O ministro da Economia, Paulo Guedes, reafirmou nesta sexta-feira determinação do governo em manter a regra do teto dos gastos, que limita o crescimento das despesas públicas à variação da inflação.

“Temos compromisso em manter o teto de gastos”, afirmou Guedes em entrevista à imprensa, acrescentando que, no próximo ano, o governo não será irresponsável “do ponto de vista fiscal por conta das eleições municipais”.

Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a preservação do teto de gastos públicos, um dia após ter indicado apoio à flexibilização da medida. [nE5N23Y02P]

O ministro afirmou, ainda, que a Receita Federal teve em agosto um aumento de arrecadação de 5 bilhões de reais.

Questionado sobre pacote de promoção do emprego em gestação no governo, Guedes disse que as medidas envolveriam redução de impostos em folha e estímulos, “mas sem ser artificial”.

“Pacote de emprego será mais para frente”, disse Guedes.

Reportagem de Rodrigo Viga Gaier