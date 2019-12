Seria tolice governo mandar outra PEC de reforma tributária para tumultuar jogo, diz Guedes

Ministro Paulo Gudes em entrevista em Brasília 5/11/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira que seria uma tolice o governo enviar uma proposta de emenda (PEC) à Constituição de reforma tributária ao Congresso para tumultuar o jogo, considerando que já há textos sobre o tema no Congresso.

“Nós vamos mandar o conteúdo da nossa proposta tributária e isso vai ter o processamento político”, afirmou ele a jornalistas, em coletiva de imprensa.

“Do ponto de vista de tramitação, gira tudo mais rápido se aproveitar o que já está girando lá dentro”, acrescentou.

Os comentários do ministro vieram depois de os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciarem mais cedo que uma comissão mista com deputados e senadores será instalada na quinta-feira para produzir um texto de consenso sobre a reforma tributária num prazo de até 90 dias. [nL1N28S0GT]

Guedes disse ainda que até mais importante do que os progressos recentes alcançados em 2019 são as perspectivas, num contexto em que, segundo ele, o Congresso está “abraçando” as reformas.

O ministro afirmou ainda que o crescimento da economia em 2020 será “muito mais” do que 2%.

Por Marcela Ayres