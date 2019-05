Reforma tributária da Câmara é competição saudável, diz Guedes

Ministro da Economia, Paulo Guedes 22/05/2019 REUTERS/Adriano Machado

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira que a reforma tributária que está tramitando na Câmara dos Deputados é uma “competição saudável”, ressaltando que o governo também seguirá adiante com sua própria proposta de reformulação para os impostos do país.

“A Câmara vai andar com a dela e nós vamos andar com a nossa e lá na frente vamos convergir”, afirmou ele, em evento da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo.

Em relação à reforma da Previdência, Guedes disse estar otimista quanto a uma possibilidade de “surpresa favorável” no Senado num prazo de 60 dias. Em seguida, avaliou que em 60 a 90 dias a matéria terá passado pelo Congresso.

Por Laís Martins