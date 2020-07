Primeira parte da reforma tributária com criação de IVA vai para Congresso na terça, diz Guedes

Ministro da Economia, Paulo Guedes 31/03/2020 REUTERS/Ueslei Marcelino

(Reuters) - O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo encaminhará ao Congresso na próxima terça-feira a primeira tranche da proposta da reforma tributária, que já está na Casa Civil.

Ao falar em live promovida pela XP nesta quinta-feira, o ministro pontuou que essa primeira fase contemplará a junção de PIS e Cofins num Imposto sobre Valor Agregado (IVA).

Ele também disse que não pode afirmar que haverá um imposto sobre transações na reforma tributária. “Se eu for começar sobre o que nos desune, vai acabar a reforma tributária antes de a gente começar”, afirmou.

Segundo Guedes, o governo irá aumentar os limites novamente dos programas de crédito, após avaliar que em duas semanas eles já acabaram.

Em outra frente, o ministro disse ter acertado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que o governo empurrará a reforma administrativa para os deputados começarem a processar, com os parlamentares ajudando com a apreciação dos marcos regulatórios.

Por Gabriel Ponte, texto de Marcela Ayres