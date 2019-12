IBGE revisa para cima expansão do PIB no 2º tri a 0,5%, vê estabilidade no 1º tri

Fábrica de carne bovina em Santana de Parnaíba, SP 19/12/2017 REUTERS/Paulo Whitaker

RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil cresceu mais do que o anteriormente projetado no segundo trimestre deste ano, de acordo com dados revisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira.

Entre abril e junho, o Produto Interno Bruto (PIB) registrou alta de 0,5% em relação aos três meses anteriores. Antes, o IBGE havia informado avanço de 0,4% no período.

O dado do primeiro trimestre também foi revisado a uma estabilidade, depois de queda de 0,1% informada antes.

O IBGE também informou que o crescimento do PIB em 2018 foi de 1,3%, revisando o aumento de 1,1% divulgado antes.