IBGE vê contração maior no 1º tri de 2020, de 2,5%

SÃO PAULO (Reuters) - A economia brasileira contraiu mais no primeiro trimestre de 2020 do que o calculado anteriormente, de acordo com dados revisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgados nesta terça-feira.

O IBGE informou que revisou a contração do Produto Interno Bruto brasileiro no primeiro trimestre deste ano sobre os três meses anteriores a 2,5%, de uma queda de 1,5% calculada anteriormente.

Também foram revisados os resultados dos quarto e terceiro trimestres do ano passado a crescimentos de 0,5% e 0,1% respectivamente, de 0,4% e 0,5%.