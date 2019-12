IGP-10 acelera alta a 1,69% em dezembro e fecha o ano com avanço de 6,39%, diz FGV

Imagem ilustrativas de moeda de real 15/10/2010 REUTERS/Bruno Domingos

SÃO PAULO (Reuters) - O Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) subiu 1,69% em dezembro com forte alta dos preços no atacado e terminou o ano com avanço acumulado de 6,39%, de acordo com dados divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira.

O índice mostrou forte aceleração depois de ter subido 0,19% em novembro.

No mês, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, acelerou a alta a 2,26%, de 0,25% em novembro, subindo em 12 meses 7,70%.

Os preços das Matérias-Primas Brutas deixaram para trás a queda de 0,36% em novembro e passaram a subir neste mês 4,12%, com influência principalmente de minério de ferro, bovinos e café em grão.

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10), que responde por 30% do índice geral, acelerou a alta a 0,75% neste mês, contra variação positiva de 0,03% antes, fechando o ano com avanço acumulado de 3,68%.

O destaque em dezembro foi o grupo Alimentação, que havia caído 0,07% em novembro e passou a subir 1,47%, sob pressão das carnes bovinas.

A alta do Índice Nacional de Custo da Construção-10 (INCC-10), por sua vez, desacelerou a 0,06% em dezembro, contra 0,20% no período anterior, acumulando em 12 meses avanço de 4,11%.

O IGP-10 calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência.

Por Camila Moreira