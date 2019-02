IGP-DI sobe 0,07% em janeiro com aumento da pressão sob preços ao consumidor, diz FGV

Imagem ilustrativa de moedas de real 15/10/2010 REUTERS/Bruno Domingos

SÃO PAULO (Reuters) - O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) teve em janeiro alta de 0,07 por cento, depois de recuar 0,45 por cento no mês anterior, com avanço nos preços para o consumidor, mostraram nesta quinta-feira os dados divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Em janeiro, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI), que responde por 60 por cento do indicador todo, passou a recuar 0,19 por cento, sobre deflação de 0,82 por cento no mês anterior.

O IPA mostrou que o grupo Bens Intermediários recuou 0,53 por cento no mês, ante uma queda de 1,74 por cento em dezembro. Vale ressaltar o comportamento do subgrupo combustíveis e lubrificantes para a produção.

A pressão no varejo ficou mais forte, uma vez que a alta do Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI), que responde por 30 por cento do IGP-DI, acelerou a 0,57 por cento, de 0,29 por cento em dezembro.

A principal contribuição para este resultado foi dado pelo Educação, Leitura e Recreação, cujos preços passaram a subir 3,13 por cento em janeiro de 0,83 por cento antes, em um movimento sazonal de início de ano.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI), por sua vez, subiu 0,49 por cento em janeiro, contra avanço de 0,13 por cento em dezembro.

O IGP-DI é usado como referência para correções de preços e valores contratuais. Também é diretamente empregado no cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) e das contas nacionais em geral.

Por Stéfani Inouye