Agropecuários sobem com força no atacado e IGP-DI acelera alta a 0,63% em junho

Vendedor segura sacolas de tomate em feira de São Paulo 04/05/2013 REUTERS/Nacho Doce

SÃO PAULO (Reuters) - Os preços dos produtos agropecuários no atacado avançaram com força e o Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) acelerou a alta a 0,63% em junho ante 0,40% no mês anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira.

O resultado ficou abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters de avanço de 0,82%, na mediana das projeções. BRIGPD=ECI

Em junho, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI), que responde por 60 por cento do indicador todo, teve alta de 0,83%, sobre 0,52% no mês anterior.

Os produtos agropecuários avançaram 2,24% no período, depois de queda de 2,28% no mês anterior.

Por outro lado, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI) , que responde por 30 por cento do IGP-DI, passou a cair 0,02% em junho, de alta de 0,22% em maio.

A principal contribuição para a redução da taxa partiu da queda de 0,70% do grupo Transportes, contra alta de 0,49% antes, em meio à deflação de 2,53% da gasolina.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI), por sua vez, subiu 0,88%, após avanço antes de 0,03%.

O IGP-DI é usado como referência para correções de preços e valores contratuais. Também é diretamente empregado no cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) e das contas nacionais em geral.

Por Camila Moreira