IGP-M desacelera alta a 0,53% na 2ª prévia de julho com menor pressão sobre atacado, diz FGV

28/07/2018 REUTERS/Sergio Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - A pressão sobre os preços no atacado diminuiu e o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) desacelerou a alta a 0,53% na segunda prévia de julho, de um avanço de 0,75% no mesmo período do mês anterior.

Os dados informados nesta quinta-feira pela Fundação Getulio Vargas mostraram que o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que responde por 60% do índice geral e apura a variação dos preços no atacado, teve alta de 0,62% no período, de avanço de 1,15% antes.

As Matérias-Primas Brutas reduziram a alta para 2,60% na segunda prévia de julho, de 3,96% antes. Já os Bens Intermediários recuaram 0,63%, de alta de 0,65% antes/

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem peso de 30% no índice geral, passou a subir 0,10%, depois de queda de 0,05% na segunda prévia de junho.

O destaque foi o grupo Alimentação, cujos preços passaram a subir 0,17% no período, de uma queda de 0,56% antes.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), por sua vez, avançou 0,93% na segunda prévia de julho, contra estabilidade em junho.

O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de aluguel de imóveis.

A segunda prévia do IGP-M calculou as variações de preços no período entre os dias 21 do mês anterior e 10 do mês de referência.

Por Stéfani Inouye