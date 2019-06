Alta no atacado compensa deflação no varejo e IGP-M acelera alta a 0,73% na 1ª prévia de junho

Consumidora fazendo compras em mercado em São Paulo 11/01/2017 REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - A alta dos preços no atacado compensou a deflação no varejo e o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) acelerou a alta a 0,73% na primeira prévia de junho, de 0,58% no mesmo período do mês anterior.

Os dados informados nesta terça-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV) mostrou que o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) subiu no período 1,15%, após avanço de 0,74% na primeira prévia de maio. O IPA mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral.

As matérias-primas brutas passaram a subir 3,51% no período, de alta de 0,63% na primeira prévia de maio, sob a pressão dos preços de minério de ferro (+10,81%), soja em grão (+5,47%) e milho (+1,70%)

Por outro lado, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem peso de 30% no índice geral, caiu 0,09 na primeira prévia de junho, de alta de 0,35% no período anterior.

O destaque ficou para o recuo de 0,26% no grupo Transportes, contra alta anteriormente de 1,10%, em meio à deflação de 0,30% da gasolina.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), por sua vez, teve recuo de 0,07% na primeira prévia do mês, depois de ter subido 0,09% antes.

O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de aluguel de imóveis.

Por Camila Moreira