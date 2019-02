União tem cerca de R$1,1 tri em imóveis para vender, diz secretário de Desestatização

Salim Mattar, secretário de Desestatização e Desburocratização do Ministério da Economia. São Paulo, Brasil 29/01/2019. REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O secretário de Desestatização e Desburocratização do Ministério da Economia, Salim Mattar, afirmou nesta quarta-feira que a União tem cerca de 1,1 trilhão de reais em imóveis para serem vendidos, dentro do programa de desinvestimentos do governo federal.

“Vamos fazer um programa cuidadoso de venda de imóveis para não encharcar o mercado, mas estes são os ativos que devemos vender mais rápido, primeiro do que as estatais”, disse Mattar, durante conferência com investidores promovida pelo BTG Pactual em São Paulo.

Por Aluísio Alves