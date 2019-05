BC britânico eleva previsão de crescimento; Brexit mantém aumento de juros em pausa

Por David Milliken e Andy Bruce

Prédio do Banco Central da Inglaterra, em Londres 07/02/2019 REUTERS/Hannah McKay

LONDRES (Reuters) - O banco central britânico elevou suas previsões de crescimento nesta quinta-feira, mas alertou que o Brexit continua a prejudicar as perspectivas para a política monetária e disse que há poucos riscos de baixa imediatos em esperar por uma visão mais clara à frente.

As autoridades votaram unanimemente para manter os juros em 0,75 por cento, como o esperado em uma pesquisa Reuters, mas manteve sua visão de que uma política monetária mais apertada será necessária no futuro - uma postura mais “hawkish” do que do Federal Reserve ou do Banco Central Europeu.

O Banco da Inglaterra elevou a previsão de crescimento da quinta maior economia do mundo para 1,5 por cento, acima da mínima de uma década de 1,2 por cento prevista em fevereiro, refletindo uma melhora nas perspectivas globais e não muito distante da taxa de crescimento de 2018.

“A trajetória do crescimento do PIB parece ser ligeiramente mais forte do que o previsto anteriormente, mas marginalmente abaixo do potencial”, disse o banco central.

Durante o primeiro trimestre, a economia provavelmente cresceu 0,5 por cento com as empresas acumulando estoques antes do Brexit, afirmou a autoridade monetária - um ritmo mais rápido do que o crescimento de 0,2 por cento previsto em fevereiro. No entanto, o banco central espera que o crescimento desacelere para 0,2 por cento no trimestre atual.

A saída do Reino Unido da União Europeia, que tinha data limite até 29 de março, foi adiada no mês passado até 31 de outubro, a menos que o Parlamento aprove um acordo mais cedo.

Isso elimina o risco de um Brexit sem acordo, que assombrou o Banco da Inglaterra na última reunião em março, mas prolonga um período de incerteza econômica.

O banco central disse que isso torna alguns dados econômicos, como pesquisas de negócios, mais difíceis de interpretar do que o normal.

“De maneira mais geral, permaneceram sinais mistos de indicadores de inflação interna e o custo de esperar por informações adicionais foi relativamente baixo”, disse o Banco da Inglaterra, acrescentando que continua supondo que o Brexit terá um fim favorável.

As previsões atualizadas mostram que o banco central espera que a inflação - atualmente de 1,9 por cento - ultrapasse sua meta de 2 por cento em dois a três anos, uma margem semelhante à prevista em fevereiro.

As projeções se baseiam na precificação do mercado financeiro que supõe que a taxas de juros do banco central não chegará a 1 por cento até o final de 2021 - cerca de 15 pontos base a menos em termos de aperto do que o precificado antes da reunião do banco em fevereiro.