BC britânico corta taxa de juros em 0,5 p.p

LONDRES (Reuters) - O banco central britânico cortou a taxa de juros em 0,5 ponto percentual nesta quarta-feira e anunciou suporte para empréstimos bancários horas antes da apresentação do Orçamento desenhado para conter uma recessão provocada pelo coronavírus.

Em um programa duplo coreografado de estímulo, o Banco da Inglaterra anunciou seu corte de juros emergencial unânime no momento em que os mercados de Londres abriam e antes de o governo do primeiro-ministro Boris Johnson apresentar seus planos de gastos.

O banco central de Mark Carney leva assim a principal taxa de juros de volta para a mínima recorde de 0,25% no momento que a Covid-19, infecção provocada pelo vírus, se espalha rapidamente, provocando temores de uma recessão global.

“O papel do Banco da Inglaterra é ajudar as empresas e famílias britânicas durante um choque econômico que pode ser grande e forte, mas deve ser temporário”, disse Carney a repórteres após a primeira redução de juros desde agosto de 2016.

Segundo ele, o banco central estava coordenando sua ações com o governo para ter “impacto máximo”. Carney afirmou ainda que não há motivo para os problemas causados pelo coronavírus se tornarem uma repetição da crise financeira de 2008.

O corte segue-se a movimento similar do Federal Reserve nos Estados Unidos e foi a primeira medida do tipo a acontecer fora do calendário normal do Banco da Inglaterra desde 2008.

O Banco da Inglaterra não anunciou nenhuma compra de títulos nova no âmbito de um afrouxamento quantitativo, mas reduziu sua margem de capital para bancos a zero e lançou um novo esquema para sustentar o empréstimo a pequenas empresas —ambas medidas para manter os empréstimos fluindo.