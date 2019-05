UE pode aplicar multa de 3 bi de euros à Itália por dívida excessiva, diz vice-premiê

Vice-primeiro-ministro da Itália, Matteo Salvini 27/05/2019 REUTERS/Guglielmo Mangiapane

ROMA (Reuters) - A Comissão Europeia pode impor uma multa de 3 bilhões de euros à Itália por quebrar as regras da UE devido ao aumento dos níveis da dívida e do déficit estrutural, disse nesta terça-feira o vice-primeiro-ministro do país, Matteo Salvini.

Salvini, cujo partido de extrema-direita Liga triunfou nas eleições europeias de domingo, disse que usará “todas as minhas energias” para combater o que disse serem regras ultrapassadas e injustas.

Duas autoridades da zona do euro disseram à Reuters na segunda-feira que Bruxelas deve dar início a medidas disciplinares contra a Itália em 5 de junho devido a suas finanças públicas.

Uma carta de alerta da Comissão deve ser enviada ao governo italiano nesta semana.

“Vamos ver se receberemos essa carta onde nos aplicam uma multa pela dívida acumulada no passado e nos dizem para pagar 3 bilhões de euros”, disse Salvini em entrevista à rádio RTL.

Reportagem de Silvia Aloisi