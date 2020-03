Japão divulga pacote de US$4 bi contra coronavírus, ainda sem considerar orçamento extra

Homem cruza a rua em um distrito de compras em Tóquio. REUTERS/Yuya Shino/File Photo

TÓQUIO (Reuters) - O Japão divulgou nesta terça-feira um segundo pacote de medidas no valor de 4 bilhões de dólares em gastos para lidar com as consequências do surto de coronavírus, com foco no apoio a pequenas e médias empresas, à medida que aumentam as preocupações com os riscos para a economia já frágil.

O pacote, totalizando 430,8 bilhões de ienes (4,1 bilhões de dólares) em gastos, mostra quanta pressão as autoridades estão enfrentando para reforçar o crescimento frágil e conter o risco de falências corporativas, já que cancelamentos de eventos e uma queda no turismo ameaçam atingir a economia em geral.

Para ajudar a financiar o pacote, o governo utilizará o restante da reserva orçamentária deste ano fiscal, de cerca de 270 bilhões de ienes, disse o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe.

A medida provavelmente afetará o que o Banco do Japão decidirá em sua revisão de política monetária de 18 e 19 de março.

O banco central tentará garantir que as empresas afetadas pelo surto do vírus não enfrentem um aperto financeiro antes do final do atual ano fiscal de março, informou a Reuters.

O ministro das Finanças do Japão, Taro Aso, disse nesta terça-feira que ainda não há necessidade de um orçamento extra maior, acrescentando que as consequências do surto até agora não atingiram a escala da crise financeira de 2009.

“Precisamos verificar a situação atual”, disse Aso a repórteres após uma reunião do gabinete, acrescentando que “não há como dizer” se o governo precisa de um orçamento extra.