Governo estima arrecadar R$24 bi em 5 anos como resultado de leilão da folha de pagamento do INSS

BRASÍLIA (Reuters) - O Ministério da Economia informou neste sábado que o INSS concluiu na quinta-feira o leilão da sua folha de benefícios, estimando uma arrecadação de 24 bilhões de reais nos próximos cinco anos.

Segundo o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, foram 26 lotes ofertados, alcançando ágio médio de 612%.

“O resultado foi extraordinário”, avaliou ele, no Twitter.

De acordo com o governo, somente para o primeiro ano a arrecadação aos cofres públicos será de 1,3 bilhão de reais, contra expectativa inicial de 266 milhões de reais.

Esses recursos serão utilizados para manutenção dos serviços da autarquia. Para os beneficiários do INSS não há mudança em relação aos valores que têm a receber, uma vez que os custos associados ao pagamento da folha devem ser assumidos pelas instituições financeiras.

O Ministério da Economia informou ainda que houve mudança nas regras do edital para aumentar a competitividade do processo, o que fez com que o número de bancos pagadores subisse de 17 para 23. O pregão é feito a cada cinco anos.

“Com mais bancos participantes, houve mais disputa e consequente aumento dos lances. O maior número de bancos participantes também garantirá mais comodidade aos segurados, já que há efetiva ampliação da cobertura bancária no país para atender a esses segurados”, afirmou a pasta, em nota.

