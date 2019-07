Lira turca é pressionada por demissão de presidente do BC

Nota de lira turca em Istambul 29/03/2019 REUTERS/Murad Sezer

ISTAMBUL (Reuters) - A lira turca enfraqueceu nesta segunda-feira depois que o presidente Tayyip Erdogan demitiu o presidente do banco central, retomando preocupações sobre interferência na política monetária e expectativas de cortes de juros para reanimar a economia.

A lira estava em 5,7285 em relação ao dólar às 6h33 (horário de Brasília), queda de 1,6% ante o ao fechamento de sexta-feira mas acima da mínima de 5,8245 atingida no início do pregão asiático com os investidores nervosos em relação às implicações da medida para a independência do banco central.

“A saída dele fala da insistência de Erdogan em impor suas exigências acerca da política monetária e, mais amplamente, sugere controle presidencial das políticas econômicas”, disse Phoenix Kalen, diretora de estratégia do Société Générale.

A lira tem queda de cerca de 8% neste ano depois de ter despencado 30% no ano passado durante a crise cambial. O principal índice acionário caiu 1,14%, com os bancos em queda de 1,7%.

O presidente do banco central, Murat Cetinkaya, cujo mandato de quatro anos deveria ir até 2020, foi substituído por seu vice, Murat Uysal, de acordo com decreto presidencial publicado no sábado do diário oficial.