Está tudo pronto para leilão da Lotex em fevereiro, diz secretário

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria do Ministério da Fazenda, Alexandre Manoel Ângelo da Silva, afirmou nesta quarta-feira que o governo espera que o leilão da Lotex seja concretizado, enfatizando que está “tudo pronto” para o certame ocorrer em fevereiro.

O leilão da Lotex — braço de loterias instantâneas da Caixa Econômica Federal — seria realizado no fim de novembro, mas foi postergado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o próximo ano, já sob o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), apesar dos ajustes no edital que tornaram as condições de pagamento mais flexíveis para o vencedor.

Antes disso, o governo já havia tentado, sem sucesso, vender a concessão da Lotex em duas ocasiões.

Silva apontou que três operadoras já manifestaram interesse no leilão e tem mantido interlocução com o governo a respeito.

O Ministério da Fazenda e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) defenderam que o mercado de loterias no Brasil tem potencial para arrecadar 30 bilhões de reais ao ano, mais que o dobro do registrado em 2017, em livro sobre o tema.

Por Marcela Ayres