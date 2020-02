Macron abre as portas para Macedônia do Norte e Albânia negociarem acesso à UE

MUNIQUE (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou neste sábado que permitirá que a Macedônia do Norte e a Albânia iniciem negociações para se juntarem à União Europeia se o braço executivo do bloco fizer uma avaliação positiva deles no próximo mês.

As declarações de Macron na Conferência de Segurança de Munique devem acabar com seu congelamento aos avanço dos dois países na direção de ser tornarem membros da UE, garantindo a outros líderes europeus que a França ainda defende a expansão do bloco a novos membros.

“Estamos esperando pelo relatório da (Comissão Europeia) em março...dependendo disso, se os resultados forem positivos e a confiança for estabelecida, devemos então estar em uma posição de abrir as negociações”, disse Macron na conferência.

Macron recusou-se a aprovar o início das negociações de acesso em uma cúpula em outubro, afirmando que o processo de admitir novos membros precisa mudar.

Preocupados com a influência chinesa e russa nos seis países que buscam se juntar ao bloco —Sérvia, Kosovo, Montenegro, Albânia, Bósnia e Macedônia do Norte—, Alemanha e Comissão Europeia disseram que Macron estava errado em bloqueá-los.