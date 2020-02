Governo ainda avalia efeitos do coronavírus para PIB do Brasil em 2020, diz Mansueto

BRASÍLIA (Reuters) - A equipe econômica ainda avalia os efeitos do coronavírus para eventual revisão nas projeções de crescimento da economia neste ano, afirmou o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida.

“SPE (Secretaria de Política Econômica) ainda vai rodar seu novo modelo”, disse ele, pontuando que esses números são necessários para que, daqui 15 dias, sirvam de base à produção do relatório bimestral de receitas e despesas, que deve ser publicado até o fim de março.

“Se tivermos queda muito forte no crescimento mundial, afeta todo mundo e, claro, o Brasil também”, afirmou Mansueto.

Por ora, a estimativa oficial é de avanço de 2,4% do PIB brasileiro neste ano.

Mansueto avaliou que o risco de coronavírus é tanto no preço de commodities quanto no crescimento menor do mundo, sendo que a extensão do impacto econômico ainda é “muito incerta”.

Por Marcela Ayres; Edição de José de Castro