Projeção de déficit primário está pouco acima de R$350 bi, mas será revisada toda semana, diz Mansueto

Mansueto fala durante entrevista à Reuters em Brasília 12/2/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O déficit primário do governo central estimado para este ano já está um pouco acima de 350 bilhões de reais, afirmou nesta segunda-feira o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, pontuando que o crescimento econômico pode ser negativo em meio ao impacto do coronavírus na atividade.

De acordo com Mansueto, a expectativa para o déficit será atualizada pela equipe econômica todas as semanas. Ele adiantou que o desempenho das contas públicas em 2020 será “bastante atípico”, com uma pressão “muito forte” do lado da despesa e arrecadação nos meses de abril, maio e junho, resultando em elevação expressiva do déficit no período.

Em coletiva virtual de imprensa, ele defendeu que a piora fiscal deste ano é justificável não apenas no Brasil, como no restante do mundo, mas frisou que o governo tem que ter cuidado para não permitir o crescimento de despesas obrigatórias nesse cenário.

“É fundamental que tenhamos o controle para que despesas temporárias não se transformem em despesas permanentes”, disse.