Mansueto diz que governo pode fazer novo desbloqueio do Orçamento ainda neste ano

Secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida 13/02/2019 REUTERS/Stefani Inouye

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, não descartou um terceiro descontingenciamento do Orçamento ainda neste ano, mas evitou falar em valores.

“Eventualmente no fim de novembro está previsto novo relatório de avaliação de receitas e despesas e, se necessário, com bons resultados dos leilões (do pré-sal), será possível fazer novo descontingenciamento”, disse Mansueto a jornalistas na segunda edição do Brasil Financial Summit, evento anual realizado pela Refinitiv.

Segundo o secretário, a possibilidade de novo desbloqueio de recursos se dá diante do que ele classifica como mudança de cenário para as contas do governo. “O cenário mudou para melhor. É um cenário muito diferente do que tínhamos no primeiro semestre do ano.”

Por José de Castro