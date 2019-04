Marinho diz que negociações sobre Previdência continuam

Marinho, ao deixar Ministério da Economial 2/4/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, explicou nesta terça-feira que prosseguem as negociações sobre o texto da reforma da Previdência e que uma definição deve acontecer até meio-dia.

Após reunião com líderes nesta manhã, Marinho esclareceu que as negociações estão bem encaminhadas, e que agora os líderes deverão conversar com suas bancadas.

A votação da admissibilidade da proposta de reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados está prevista para esta tarde. Após o adiamento da votação na semana passada, o texto deve trazer alterações demandas por parlamentares do chamado centrão.