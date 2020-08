Economia comemora veto a reajuste de servidores, diz que derrubada traria "graves consequências"

Plenário da Câmara dos Deputados 25/10/2017 REUTERS/Adriano Machado

SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério da Economia comemorou a decisão da Câmara dos Deputados de manter o veto do presidente Jair Bolsonaro à concessão de reajuste a servidores públicos, afirmando que uma derrubada traria “graves consequências”.

A ação da Câmara na quinta-feira, que evita um impacto superior a 120 bilhões de reais nas contas públicas, foi tomada depois que o Senado votou no dia anterior pela derrubada da proibição, em uma derrota para o governo.

“A possível derrubada traria graves consequências para as contas públicas, em especial de Estados e municípios. O Ministério da Economia parabeniza todos os deputados envolvidos na manutenção do veto do presidente Jair Bolsonaro...”, afirmou o ministério em nota na noite de quinta-feira.

“Neste momento importante da democracia, é preciso elogiar, da mesma forma, os senadores que votaram favoravelmente à manutenção do veto, apesar do resultado negativo”, completou.

Encarada como um teste da base que o presidente Jair Bolsonaro tenta construir no Congresso, a votação do veto ocorreu após forte mobilização que contou com a participação do governo, de lideranças e também do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).