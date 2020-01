Eleição dos EUA não é prazo definido para próximas negociações comerciais com China, diz Mnuchin

DAVOS, Suíça (Reuters) - Os Estados Unidos não têm prazo definido para concluir a próxima fase de negociações comerciais com a China, mas as tarifas não serão reduzidas até a próxima rodada, disse o secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin.

“Quanto à Fase 2, eu diria que não há prazo”, disse Mnuchin no Fórum Econômico Mundial nesta quarta-feira. “A primeira questão em que estamos muito focados nos próximos 30 dias é a implementação da Fase 1, depois começaremos a Fase 2.

“Se fizermos isso antes da eleição, ótimo, se demorar mais, tudo bem”, disse ele.

Os EUA e a China concluíram um grande acordo comercial este mês após meses de negociações às vezes amargas, mas Mnuchin disse que a próxima rodada de negociações poderia facilmente ser dividida em partes menores, gerando vários acordos.

“Poderíamos facilmente ter a Fase dois A, dois B, dois C, não precisa ser um grande estrondo, e tiraremos tarifas ao longo do caminho, então há um grande incentivo para os chineses continuarem negociando e concluir várias partes adicionais do acordo”, afirmou Mnuchin.