OCDE reduz de novo estimativas de crescimento econômico global

PARIS (Reuters) - A OCDE reduziu de novo as estimativas para a economia global em 2019 e 2020, após reduções em novembro, alertando que as disputas comerciais e a incerteza sobre o Brexit afetarão as empresas e o comércio mundiais.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) projetou em seu relatório de perspectivas que a economia mundial vai crescer 3,3 por cento em 2019 e 3,4 por cento em 2020.

Essas projeções representam cortes de 0,2 ponto percentual para 2019 e 0,1 ponto para 2020, em comparação com as estimativas da OCDE em novembro.

“Altas incertezas de política econômica, tensões comerciais e mais erosão da confiança empresarial e do consumidor estão contribuindo para a desaceleração”, disse a OCDE no relatório.

“Substancial incerteza sobre a política econômica permanece na Europa, incluindo sobre o Brexit. Uma saída desordenada aumentaria os custos para as economias europeias de forma substancial”, completou a OCDE.

Para a Alemanha, maior economia da Europa, a OCDE cortou com força a estimativa de crescimento do PIB em 2019 a 0,7 por cento, de 1,6 por cento antes. A organização prevê uma ligeira recuperação para 1,1 por cento em 2020.

Para o Brasil, a OCDE reduziu em 0,2 ponto percentual a estimativa de crescimento em 2019, a 1,9 por cento, mantendo a projeção de expansão de 2,4 por cento em 2020.