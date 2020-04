OMC projeta queda comercial "feia", provavelmente pior do que na crise financeira

BRUXELAS (Reuters) - A Organização Mundial do Comércio (OMC) previu nesta quarta-feira que o comércio de mercadorias encolherá mais acentuadamente este ano do que na crise financeira global de uma década atrás, antes de se recuperar em 2021, quando a pandemia de Covid-19 recuar — se os países trabalharem juntos.

A OMC disse que o comércio global recuará este ano entre 13% e 32%, projetando um amplo intervalo porque muito sobre o impacto econômico da crise da saúde é incerto.

“Esses números são feios - não há como evitar isso”, disse o diretor-geral da OMC, Roberto Azevêdo, em comunicado.

“Mas uma recuperação rápida e vigorosa é possível. As decisões tomadas agora determinarão a forma futura das perspectivas de recuperação e crescimento global.”

Manter os mercados abertos e previsíveis, disse ele, será fundamental para estimular novos investimentos. Os países que trabalharem juntos terão uma recuperação mais rápida do que se agissem sozinhos.

A OMC, com sede em Genebra, disse que para 2021 está prevendo uma recuperação no comércio global de mercadorias de 21% a 24%, dependendo em grande parte da duração do surto de coronavírus e da eficácia das respostas de políticas monetária e fiscal.

A OMC também confirmou que 2019 terminou em um tom sombrio, com um declínio de 0,1% no comércio de mercadorias, sob o peso das tensões comerciais — principalmente entre os Estados Unidos e a China — e uma desaceleração econômica.

Em outubro, a OMC previa que o crescimento do comércio aumentaria 2,7% em 2020, após expansão de 1,2% em 2019.