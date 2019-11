Tensões comerciais vão afetar crescimento do comércio no 4° tri com peso de tarifas, diz OMC

Logotipo da Organização Mundial do Comércio (OMC) na sede em Genebra 03/06/2016 REUTERS/Denis Balibouse

GENEBRA (Reuters) - A Organização Mundial do Comércio (OMC) disse nesta segunda-feira que o crescimento do comércio global de mercadorias deve permanecer “abaixo da tendência” no quarto trimestre, em meio a tensões e tarifas crescentes em setores importantes.

Seu último indicador trimestral mostrou que o crescimento do comércio global de mercadorias aumentou 0,2% no segundo trimestre deste ano, contra alta de 3,5% no mesmo período de 2018.

“Alguns componentes do indicador se estabilizaram desde a última leitura, em agosto, enquanto outros continuam em trajetória descendente, refletindo tensões comerciais mais altas e tarifas crescentes em setores importantes”, afirmou o documento.

Os índices de frete aéreo, matérias-primas e componentes eletrônicos “deterioraram-se ainda mais abaixo da tendência”, com os componentes eletrônicos registrando a maior fraqueza em meio a aumentos de tarifas, enquanto os produtos automotivos e o transporte de contêineres se firmaram, disse a OMC.