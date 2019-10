"Esse caso já tem anos, uma boa vitória!", diz Trump sobre decisão da OMC

Presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington 27/09/2019 REUTERS/Kevin Lamarque

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou nesta quinta-feira uma “boa vitória” depois que a Organização Mundial do Comércio deu a Washington sinal verde para impor tarifas sobre 7,5 bilhões de dólares em mercadorias da União Europeia anualmente como punição por subsídios ilegais a aeronaves.

“Os EUA ganharam um prêmio de 7,5 bilhões de dólares da Organização Mundial do Comércio contra a União Europeia, que há muitos anos trata muito mal os EUA no comércio devido a tarifas, barreiras comerciais e mais. Esse caso já tem anos, uma boa vitória!” disse Trump no Twitter.

Por Alison Williams