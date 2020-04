Profissionais de saúde devem ter prioridade no acesso a máscaras, diz OMS

Funcionários de fábrica de máscaras em Taiwan 06/04/2020 REUTERS/Ann Wang

GENEBRA/ZURIQUE (Reuters) - A Organização Mundial da Saúde (OMS) manifestou preocupação nesta segunda-feira de que o uso de máscaras médicas pela população em geral possa ampliar a escassez de máscaras para profissionais de saúde que estão na linha de frente da pandemia da Covid-19.

Em muitos lugares, os isolamentos estão se mostrando eficazes no amortecimento da propagação do vírus, mas qualquer levantamento de restrições exige uma abordagem calibrada, passo a passo, com base em dados, disse a organização.

“As máscaras por si só não podem parar a pandemia; os países devem continuar a encontrar, isolar e tratar todos os casos e rastrear todos os contatos”, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Gheybresus, em entrevista coletiva.

Ele anunciou que Lady Gaga vai comandar um show ao vivo na televisão com outros artistas de destaque em 18 de abril a fim de arrecadar fundos para ajudar a combater a pandemia.

(Reportagem de Stephanie Nebehay e Silke Koltrowitz)

