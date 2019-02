Economia do Brasil cresce em 2018 pela 2ª vez seguida, mas termina ano em desaceleração

RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO (Reuters) - A economia brasileira fechou 2018 com expansão pela segunda vez seguida, mas mostrando que o ritmo desacelerou no final do ano, pressionada principalmente pelo recuo dos investimentos no quarto trimestre, o que ressalta a dificuldade de recuperação.

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro registrou expansão de 0,1 por cento no quarto trimestre do ano passado sobre os três meses anteriores, mostrou nesta quinta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado traz desaceleração em relação à taxa de crescimento de 0,5 por cento no terceiro trimestre na mesma base de comparação, em dado revisado pelo IBGE de 0,8 por cento divulgado antes.

Na comparação com o quarto trimestre de 2017, o crescimento foi de 1,1 por cento. Com isso a atividade econômica brasileira fechou 2018 com expansão de 1,1 por cento sobre o ano anterior, repetindo a taxa vista em 2017, depois de contrações de 3,3 e 3,5 por cento respectivamente em 2016 e 2015.

A mediana das expectativas em pesquisa da Reuters era de expansão de 0,2 por cento do PIB no quarto trimestre de 2018 em relação ao terceiro e de 1,3 por cento sobre um ano antes.

O ano de 2018 foi marcado por uma atividade econômica em ritmo moderado, apesar da inflação e dos juros baixos, com o desemprego ainda elevado.

A greve dos caminhoneiros em maio e as incertezas em torno das eleições presidenciais de outubro afetaram diretamente a economia ao conterem os investimentos, levando o ano a terminar com um crescimento abaixo do que era previsto.

Os dados do IBGE mostraram que a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), uma medida de investimentos, recuou 2,5 por cento no quarto trimestre na comparação com o terceiro.

O período também foi afetado pelo recuo de 6,6 por cento nas Importações de Bens e Serviços. Ainda do lado das despesas, o consumo das famílias cresceu 0,4 por cento, enquanto do governo teve queda de 0,3 por cento.

Na parte da produção, a Indústria foi a única atividade a registrar contração no quarto trimestre, de 0,3 por cento, enquanto Serviços e Agropecuária cresceram 0,2 por cento.

No acumulado do ano, entretanto, a FBCF teve alta de 4,1 por cento e o consumo das famílias aumentou 1,9 por cento, com os Serviços crescendo 1,3 por cento e a indústria registrando avanço de 0,6 por cento.