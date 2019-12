Economia brasileira acelera crescimento no 3º tri a 0,6%, mostra IBGE

Fábrica de alumínio em Pindamonhangaba, SP 19/06/2015 REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil acelerou ligeiramente a expansão no terceiro trimestre em relação aos três meses anteriores, em um resultado acima do esperado.

No período entre agosto e outubro, o PIB cresceu 0,6% na comparação com o segundo trimestre, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No segundo trimestre, o PIB aumentou 0,5%, em dado revisado pelo IBGE de alta 0,4%, após estagnação nos três primeiros meses do ano.

Na comparação com o terceiro trimestre de 2018, houve expansão de 1,2%.

A mediana das expectativas em pesquisa da Reuters era de crescimento de 0,4% do PIB no terceiro trimestre de 2019 em relação ao segundo e de 1,0% sobre um ano antes.