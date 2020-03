Chairman do Fed, Jerome Powell, concede entrevista coletica em Washington após banco central norte-americano anunciar corte emergencial de juros 03/03/2020 REUTERS/Kevin Lamarque

(Reuters) - O chairman do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta terça-feira que o coronavírus representa um risco material para as perspectivas econômicas, e que a mudança no balanço de riscos levou o banco central dos Estados Unidos a realizar seu primeiro corte de juros emergencial desde a crise financeira.

Em uma entrevista coletiva após o corte não programado do Fed de 0,5 ponto percentual, Powell disse que espera que a medida ofereça um impulso significativo à economia.