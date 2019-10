Marinho estima economia de até R$860 bi com texto da Previdência em votação no Senado

Secretário Rogério Marinho 20/05/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O texto da reforma da Previdência que irá à votação no plenário do Senado nesta terça-feira traz uma economia da ordem de 850 bilhões de reais a 860 bilhões de reais, afirmou o secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, ressaltando que as projeções só serão refinadas depois da aprovação em dois turnos.

“Expectativa é de que o texto mantenha-se sem nenhuma desidratação”, afirmou Marinho a jornalistas no Senado.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, comemorou a aprovação pela Comissão de Constitutição e Justiça do Senado do parecer do relator Tasso Jereissati (PSDB-CE) sobre as emendas apresentadas ao texto, o que concluiu essa etapa de análise da proposta.

“Parabéns ao Senado, dou os parabéns aos senadores. Agradeço muito a votação na CCJ”, disse Guedes a jornalistas ao deixar almoço com senadores de partidos do chamado centrão.

Ele lembrou que Estados e municípios devem ser incluídos na reforma na chamada PEC paralela.

Reportagem de Gabriel Ponte