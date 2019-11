Produção da indústria do Brasil volta a crescer no 3ºtri com melhor setembro em 2 anos

RIO DE JANEIR/SÃO PAULO (Reuters) - A indústria brasileira registrou aumento da produção no terceiro trimestre após três quedas, depois de registrar o melhor resultado para setembro em dois anos, em um ano ainda marcado pela instabilidade para o setor.

Veículos recém-fabricados em estacionamento de fábrica em São Bernardo do Campo, SP 05/01/2017 REUTERS/Paulo Whitaker

A produção industrial do Brasil subiu 0,3% em setembro na comparação com o mês anterior, após avanço de 1,2% em agosto em dado revisado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de alta de 0,8% informada antes.

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve ganho de 1,1%. Tanto na base mensal quanto na anual os resultados são os melhores para setembro desde 2017.

Assim, o setor terminou o terceiro trimestre com alta de 0,3% sobre os três meses anteriores, depois de recuar 0,5% no segundo trimestre, 0,4% no primeiro e 1,4% no quarto trimestre de 2018.

Os resultados, entretanto, ficaram abaixo das expectativas em pesquisa da Reuters com economistas, de ganhos de 0,9% na variação mensal e de 1,9% na base anual.

“Não dá para chamar ainda de recuperação ou reação, mas é um desempenho melhor que a gente via. É um padrão diferente do que se via em meses anteriores”, avaliou o gerente da pesquisa no IBGE, André Macedo. “Não dá para falar em recuperação por que o crescimento foi concentrado em poucas atividades.”

Entre as categorias econômicas, a produção de Bens de Consumo subiu 1,3% em setembro, enquanto a de Bens Intermediários aumentou 0,2%.

Por outro lado, os Bens de Capital, uma medida de investimento, tiveram queda de 0,5%.

A atividade que exerceu o maior impacto positivo foi a de veículos automotores, reboques e carrocerias, com alta de 4,3% no mês.

Economistas consultados na pesquisa Focus realizada semanalmente pelo Banco Central vêm piorando suas projeções para a indústria este ano, e agora veem uma contração de 0,73%, recuperando-se com um crescimento de 2,10% em 2020.