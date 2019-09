Auditor aposentado José Barroso Tostes Neto será novo secretário da Receita

Um dos prédios do Ministério da Economia em Brasília 03/01/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O auditor fiscal aposentado José Barroso Tostes Neto, especialista em gestão fiscal e municipal do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), será o novo secretário especial da Receita Federal, assumindo o posto deixado por Marcos Cintra.

A informação, antecipada pela Reuters mais cedo nesta sexta-feira, foi formalizada pelo Ministério da Economia em nota à imprensa. Tostes Neto “assumirá o cargo após a nomeação por decreto do presidente da República”, afirmou o ministério.

Tostes Neto atuou como auditor fiscal até 2011, tendo assumido o cargo de secretário de Fazenda do Pará em seguida, no governo de Simão Jatene (PSDB), onde ficou até 2015. No BID, chefia equipe de projetos para o desenvolvimento, processamento, negociação e avaliação da gestão fiscal e subnacional.

No início desta semana, o presidente Jair Bolsonaro disse querer que um nome da própria Receita assumisse o comando do órgão, o que tirou o favoritismo da advogada Vanessa Canado, até então uma das mais cotadas para a função.

“A única interferência minha agora na Receita é que eu quero alguém da Receita para estar à frente da Receita”, disse Bolsonaro em entrevista ao Jornal da Record veiculada na noite de segunda-feira.

Cintra foi exonerado do comando da Receita em meio à demora na formatação final da reforma tributária e polêmica em torno da proposta, apoiada pelo ministro Paulo Guedes, para a criação de um novo imposto sobre transações financeiras.

No ano passado, Tostes Neto se candidatou a uma lista tríplice organizada pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais (Sindifisco) para o cargo de secretário da Receita, mas não ficou entre os mais votados.

