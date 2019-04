Governo não prevê aumento real para salário mínimo em 2020, mas diz que ainda definirá política

Uma moeda de 1 real. REUTERS/Sergio Moraes

BRASÍLIA (Reuters) - O governo propôs no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2020 uma correção do salário mínimo apenas pela inflação, a 1.040 reais, mas o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, afirmou que essa ainda não representa uma definição formal de política.

“Estamos colocando esse valor como uma previsão, não é uma política do salário mínimo, o governo tem até dezembro deste ano para apresentar qual será sua política de salário mínimo e assim o faremos”, afirmou ele em coletiva de imprensa nesta segunda-feira.

A regra vigente hoje, cuja validade se encerra neste ano, estipula que o salário mínimo deve ser corrigido pelo INPC dos 12 meses anteriores somado ao crescimento da economia de dois anos antes.

Por Marcela Ayres