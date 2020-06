Pedidos de seguro-desemprego sobem 53% em maio, a quase 1 milhão de solicitações

BRASÍLIA (Reuters) - O Ministério da Economia informou nesta terça-feira que os pedidos de seguro-desemprego em maio subiram 53% sobre igual mês de 2019, alcançando 960.258 solicitações, num reflexo da crise do coronavírus sobre o mercado formal de trabalho.

A marca de quase 1 milhão de pedidos num único mês também representou elevação de 28,3% na comparação com abril deste ano (748.540), disse a pasta.

No acumulado de janeiro a maio deste ano, foram contabilizados 3.297.396 pedidos de seguro-desemprego, alta de 12,4% sobre igual etapa do ano passado.

A maior parcela dos solicitantes do benefício no mês era composta de homens (58,7%), pessoas de idade de 30 a 39 anos (32,3%) e com ensino médio completo (61,4%).

Em nota, o Ministério da Economia afirmou que, após a reabertura de diversas unidades dos serviços onde podem ser apresentados os pedidos do seguro-desemprego presencialmente nos Estados e municípios, as solicitações foram regularizadas. O governo vinha apontando estimativa de represamento de parte dos pedidos em consequência das medidas de isolamento social.